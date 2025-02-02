День, когда все школьные двери становятся открытыми - в Беларуси прошли вечера встреч выпускников

Для многих белорусов уже давно прозвенел последний звонок. Но 1 февраля повзрослевшие и возмужавшие выпускники снова пришли в школу. А все потому, что это место, где рады всем выпускникам, особенно когда они собираются на вечере встреч.

Традиционно в первую субботу февраля во всех школах страны проходят вечера встреч выпускников. Сегодня мы пришли в лицей № 1 им. академика Ю. М. Островского в Гродно. С каждым годом видишь все меньше, и меньше знакомых лиц. Да и встретить учителя, который вел у твоего класса, - настоящее чудо.

Мы поговорили с преподавателем русского языка и литературы Галиной Васильевной Никитевич, которая работает в лицее с момента его открытия. "У многих уже появились семьи, но в жизни каждого из нас был лицей. Может, это не самое важное, но точно ценное воспоминание, - поделилась педагог. - Выпускников в этом году пришло не так и много. Поколения меняются. Все больше появляется ребят, которые ни с кем не общаются. Многие проводят свое время в виртуальном мире. Радует лишь то, что в каждом классе или группе есть люди, которые слушают и слышат. Желаю в ваших коллективах побольше именно таких людей. А лицей рад вам всегда!"

Руководство лицея подготовило концертную программу для юбилейных выпусков: 2020, 2015, 2010, 2005, 2000 годов. Каково было учиться 25 лет назад? Насколько все поменялось? И что было изюминкой самого первого лицейского выпуска? На эти и другие вопросы ответила Светлана Грисюк со своими одноклассниками: "Мы учились в лицее, когда он только открылся. Наш класс был первым выпуском 2000 года. У нас был белорусский гуманитарный профиль. Класс был совсем маленький - 10-12 человек. Примечательно, что наш выпуск был единственным, который начал свое обучение именно с 8-го класса, все остальные годы лицей принимал в свои ряды лишь с 9-10-х классов. У нас даже удостоверение "Старожилы лицея" есть, в котором написано, что мы можем в любое время и в любой день посетить любой урок".

Сейчас, конечно, все изменилось, констатируют выпускники 2000-го. "Раньше наши школьные дни были очень душевными: всегда проходили различные мероприятия, дискотеки, посвящение в лицеисты. В годы нашей учебы образовался театр "Канкан", его организовал один из наших педагогов. Наверное, максимальное развитие лицея было именно в этот период. Весело тогда было, - вспоминают Светлана и бывшие одноклассники. - Хотя учиться было сложно, особенно в выпускном классе. Мы окончили лицей 25 лет назад, но все равно смогли увидеться с нашими учителями. Встретились с учителями английского языка и математики, были очень рады их увидеть".

Все, кто в 2000 году окончили гродненский лицей № 1, получили хорошее образование и устроились, куда хотели. Их мечты исполнились. А у кого-то сбылось то, о чем он даже не мечтал. "Никто не изменился, все остались такими же, какими были 25 лет назад, - поделилась Светлана. - В душе нам по-прежнему 17 лет. С учителями и одноклассниками у нас сохранились хорошие взаимоотношения. И кажется, что мы расстались только вчера. Честно, даже не верится, что 25 лет прошло".

У лицеистов есть традиция: писать послание в капсулу времени и открывать ее через 10 лет. Еще лицей славился своими необычными выпускными. Сейчас, конечно, все стало стандартным, но такие вечера созданы как раз для того, чтобы вспомнить, как было раньше. Одноклассницы химико-биологического профиля фотографировались рядом с капсулами времени разных выпусков. Девушки с радостью согласились поделиться своими воспоминаниями.

"Мы с девочками окончили лицей в 2018 году, - рассказала Анастасия Козлова. - Очень хотели увидеть своих преподавателей английского языка (Фетисова С. В.), математики и физики (Болтрик М. А. и Болтрик Г. И.), а также химии (Струкова Т. А.), но, к сожалению их сегодня не было. Зато увидели учителя физкультуры Мартыненко М. М. - и сразу нахлынули воспоминания. Помню, у нас была традиция ходить в сентябре в поход. А еще у нашего класса были две песни (мы их написали сами). Одну пели на посвящении в лицеисты, а вторую - на выпускном".

Были у выпуска 2018 года и свои знаменитости. "Выдающейся личностью в нашем классе был Синкель Саша, - вспоминают девушки. - Он очень хорошо химию знал. Поступил в БГУ. В плане химии, физики, математики Саша был самым продвинутым. Еще у нас был мальчик с очень известной фамилией - Якубович. Но, к сожалению, к ведущему "Поля чудес" он не имеет никакого отношения".

"У нашего класса был химико-биологический профиль, и мы все связали свою жизнь с медициной. Я, например, реабилитолог и параллельно работаю в частном центре гинекологии, - поделилась Анастасия Козлова. - Все мои лицейские мечты сбылись. А выпускникам я желаю, чтобы они добились всего, чего хотят, и не забывали свою школу".

Александра Кузюта дополнила свою одноклассницу: "Время не стоит на месте, все меняется. Очень расстроило, что сегодня не было гимна лицея. А так хотелось его услышать, и чтобы он и дальше звучал. Это была наша традиция, наше отличие. Кем хотела быть, когда училась в лицее, я не помню, но выбранный еще в школьные годы профиль в жизни остался. Желаю каждому выпускнику оставаться креативным и целеустремленным".