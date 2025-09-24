День народного единства: как 17 сентября стало символом объединения Беларуси

В программе "Актуальное интервью" старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Обхова рассказала о значении Дня народного единства, который отмечается в Беларуси 17 сентября.

Этот праздник, установленный сравнительно недавно, символизирует воссоединение белорусского народа и напоминает о ключевых исторических событиях 1939 года.

Историк напомнила, что после заключения Рижского мирного договора 1921 года территория современной Беларуси была разделена на две части - западную и восточную. Западная Беларусь вошла в состав Польши, а восточная осталась в составе Советского Союза. Этот раздел просуществовал до 1939 года, оставляя белорусский народ разорванным географически и политически.

карта разделения Западной и Восточной Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da350393-69f6-4dca-9ad1-d73871b6cc12/conversions/bed280ff-b087-451d-83cc-6b1d3d76bcff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da350393-69f6-4dca-9ad1-d73871b6cc12/conversions/bed280ff-b087-451d-83cc-6b1d3d76bcff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da350393-69f6-4dca-9ad1-d73871b6cc12/conversions/bed280ff-b087-451d-83cc-6b1d3d76bcff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da350393-69f6-4dca-9ad1-d73871b6cc12/conversions/bed280ff-b087-451d-83cc-6b1d3d76bcff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ситуация изменилась с началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, когда германские войска стремительно оккупировали Польшу. Советский Союз, чтобы обезопасить свои границы, ввел войска на территорию Западной Беларуси.

"До Минска было чуть больше 30 км, - подчеркнула Наталья Обхова. - Красная Армия вошла 17 сентября, не встретив никакого сопротивления".

По ее словам, на Дзержинском направлении погибло всего несколько человек, а местное население с радостью встречало советские войска, видя в этом возможность воссоединения. "Народ Западной Беларуси был рад стать единым", - добавила она.

Освободительный поход КА в Польшу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf41ba3c-6d6b-44b2-b1e6-495d72b2ec42/conversions/0d0954c2-b4f2-47c9-bc35-f4ab1f6bffc0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf41ba3c-6d6b-44b2-b1e6-495d72b2ec42/conversions/0d0954c2-b4f2-47c9-bc35-f4ab1f6bffc0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf41ba3c-6d6b-44b2-b1e6-495d72b2ec42/conversions/0d0954c2-b4f2-47c9-bc35-f4ab1f6bffc0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf41ba3c-6d6b-44b2-b1e6-495d72b2ec42/conversions/0d0954c2-b4f2-47c9-bc35-f4ab1f6bffc0-xl-___webp_1920.webp 1920w

До соединения Западной и Восточной Беларуси единственным окном в Европу для СССР была железнодорожная станция Негорелое. До 1921 года это была небольшая деревня, но после открытия железнодорожной станции Негорелое, она стала играть важную стратегическую роль.

"Это была единственная станция, через которую можно было уехать за границу, - пояснила историк. - Поезда следовали даже до Манчжурии".

старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Обхова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531a92a6-f7c7-4ee3-a536-6b4f37ecc245/conversions/983bc602-5fc2-4bca-876d-93910a368d89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531a92a6-f7c7-4ee3-a536-6b4f37ecc245/conversions/983bc602-5fc2-4bca-876d-93910a368d89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531a92a6-f7c7-4ee3-a536-6b4f37ecc245/conversions/983bc602-5fc2-4bca-876d-93910a368d89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/531a92a6-f7c7-4ee3-a536-6b4f37ecc245/conversions/983bc602-5fc2-4bca-876d-93910a368d89-xl-___webp_1920.webp 1920w

Станция Негорелое стала последним пунктом на территории Советского Союза, что придавало ей не только экономическое, но и политическое значение. Через нее проходили грузы, сельскохозяйственная продукция, а также приезжали известные зарубежные и советские деятели.

"Железная дорога в начале XX века была всем: развитием промышленности, рабочими местами, связью с миром", - отметила Наталья Обхова. К 1939 году Негорелое превратилось из маленькой деревушки в крупный транспортный узел.

Факт 17 сентября 1939 года стало ключевой датой, когда две части Беларуси воссоединились.