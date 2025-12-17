Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси отмечает 105 лет

17 декабря Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси отмечает 105 лет. За свою историю служба прошла через множество изменений, адаптируясь к новым вызовам, связанным с миграционной политикой и контролем за пребыванием иностранцев в стране.

Помощь с документами, разъяснение норм законодательства, получение вида на жительство или гражданства - все это выполняют подразделения Департамента по гражданству и миграции. Специалисты ведомства работают над созданием безопасной и комфортной среды для белорусов и гостей, а их география широкая - от России, Украины до Туркменистана, Узбекистана, Китая, Индии и Нигерии.

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси:

"В рамках Союзного государства на сегодняшний день в режиме реального времени у нас идет обмен потока данными иностранцев, прибывших как в Республику Беларусь, так и в Российскую Федерацию. Для нас это очень важно. В первую очередь, это упрощает прохождение паспортного контроля для иностранных граждан, а также это национальная безопасность".