Депутат Семеняко об угрозах Киева Беларуси: В этом нет ничего, кроме пиара и провокации
В адрес Беларуси от официального Киева летят угрозы, в частности, о некоем решении провести операции на территории Беларуси в качестве превентивных мер. Фактически Киев открыто угрожает вопросам безопасности.
Есть ли здесь стремление нивелировать внутренние проблемы украинского государства, ответил в "Актуальном интервью" Валентин Семеняко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Сегодня политика белорусского государства в корне отличается от приемов и методов, которыми пользуется украинское государство. Руководство соседней страны создает провокации, делает шоковые заявления, чтобы направить информационную волну с одного полюса на другой. По большому счету такие проблемные дела, происходящие в украинских элитах, могут в один момент смести это руководство. Пока только военные действия не позволяют это сделать, потому что работают специфические законы. Это первое. И, конечно, здесь есть желание отвлечь", - выразил мнение собеседник.
Второе, почему Украина раскидывается угрозами, - желание выдать нереальное за действительное. Обратим внимание, что Беларусь никогда не была участником украинского конфликта, хотя с первых дней начала СВО на республику повесили ярлык агрессора. Да, Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не позволит ударить в спину российским союзникам, однако белорусские военные не принимают участия в боевых действиях в Украине, как, например, военные стран Запада. "Здесь я тоже вижу интересную деталь - Запад использует конфликт для обкатки своих вооружений и вооруженных сил и открыто об этом говорит, а в роли заложника выступает не только руководитель, но и весь украинский народ. Под заявлениями и угрозами нет ничего, кроме пиара и провокации, потому что сегодня ни россияне, ни украинцы не заинтересованы в растягивании линии фронта. Она и так растянута", - подчеркнул депутат.
Валентин Семеняко считает, что какой-либо подоплеки под угрозами нет. Есть лишь стремление показать актерское мастерство, отвлечь людей от внутренних проблем и проявить псевдоосведомленность о якобы имеющихся планах такого характера. Но больше за этим ничего не стоит.
