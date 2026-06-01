Депутат Семеняко об угрозах Киева Беларуси: В этом нет ничего, кроме пиара и провокации

"Сегодня политика белорусского государства в корне отличается от приемов и методов, которыми пользуется украинское государство. Руководство соседней страны создает провокации, делает шоковые заявления, чтобы направить информационную волну с одного полюса на другой. По большому счету такие проблемные дела, происходящие в украинских элитах, могут в один момент смести это руководство. Пока только военные действия не позволяют это сделать, потому что работают специфические законы. Это первое. И, конечно, здесь есть желание отвлечь", - выразил мнение собеседник.

Второе, почему Украина раскидывается угрозами, - желание выдать нереальное за действительное. Обратим внимание, что Беларусь никогда не была участником украинского конфликта, хотя с первых дней начала СВО на республику повесили ярлык агрессора. Да, Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не позволит ударить в спину российским союзникам, однако белорусские военные не принимают участия в боевых действиях в Украине, как, например, военные стран Запада. "Здесь я тоже вижу интересную деталь - Запад использует конфликт для обкатки своих вооружений и вооруженных сил и открыто об этом говорит, а в роли заложника выступает не только руководитель, но и весь украинский народ. Под заявлениями и угрозами нет ничего, кроме пиара и провокации, потому что сегодня ни россияне, ни украинцы не заинтересованы в растягивании линии фронта. Она и так растянута", - подчеркнул депутат.