Праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей проходят в парке Горького в Минске

День защиты детей отмечают в Беларуси. Праздник в эти минуты проходит и в парке Горького. Для родителей и ребят насыщенная программа - мастер-классы, интерактивные площадки, игровые и спортивные локации. Праздничное и позитивное настроение создают музыкальные и танцевальные перформансы.

"Это способ объединить детей и взрослых, дабы показать им, что этот праздник - праздник поколений, для того, чтобы все обрадовались, получили дозу своего адреналина и в лето вступали с классным, добрым настроем. Мы выступаем в роли организаторов, помимо этого мы подарили практически каждому желающему ребенку по шарику, для того чтобы дать им немножко заряда хорошего настроения", - поделилась студентка Белорусского государственного экономического университета Дарья Русенко.