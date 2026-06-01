Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

На Мальте прогремел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков

Масштабная техногенная катастрофа произошла на Мальте. Здесь несколько часов назад прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков.

По счастью, вроде бы обошлось без жертв, по крайней мере, о них пока не сообщается. Однако власти информируют о значительном материальном ущербе: пострадали производственные корпуса, жилые дома, серьезно повреждены десятки автомобилей.

Из близлежащих кварталов эвакуировано население. Причина инцидента выясняется. Спасатели занимаются ликвидацией последствий аварии.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

взрывМальта