На Мальте прогремел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков

Масштабная техногенная катастрофа произошла на Мальте. Здесь несколько часов назад прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков.

По счастью, вроде бы обошлось без жертв, по крайней мере, о них пока не сообщается. Однако власти информируют о значительном материальном ущербе: пострадали производственные корпуса, жилые дома, серьезно повреждены десятки автомобилей.