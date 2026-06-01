Чехия не достигнет целевых показателей НАТО по обороне в 2026 году
Глава правительства Чехии заявил, что его страна не доведет в 2026 году расходы на оборону до целевых показателей, установленных НАТО.
На сегодня члены Альянса обязаны расходовать на военные нужды не менее 2 % ВВП: Трамп требовал сделать обязательными 5 %, но пока это остается лишь рекомендацией.
Между тем значительная часть государств, состоящих в НАТО, не достигли и уровня в 2 %: например, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Канада и ряд других.
Есть, впрочем, и отличники, выполнившие домашнее задание Трампа. Речь идет о государствах Балтии и в самом скором времени о Польше.
Характерно, что в их случае оборонные траты делаются в основном в долг, то есть, фактически, за чужой счет. Соответственно реализовать подобную схему всем государствам НАТО невозможно даже теоретически. И Чехия, как заявил ее премьер, не будет даже пытаться.