Чехия не достигнет целевых показателей НАТО по обороне в 2026 году

Глава правительства Чехии заявил, что его страна не доведет в 2026 году расходы на оборону до целевых показателей, установленных НАТО.

На сегодня члены Альянса обязаны расходовать на военные нужды не менее 2 % ВВП: Трамп требовал сделать обязательными 5 %, но пока это остается лишь рекомендацией.

Между тем значительная часть государств, состоящих в НАТО, не достигли и уровня в 2 %: например, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Канада и ряд других.

Есть, впрочем, и отличники, выполнившие домашнее задание Трампа. Речь идет о государствах Балтии и в самом скором времени о Польше.