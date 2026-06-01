"Свобода, равенство, погромы": как Франция отметила победу в Лиге чемпионов

Франция Макрона в очередной раз показала, что французское общество чем-то очень недовольно. Мы уже как-то привыкли к мигрантским погромам, к "желтым жилетам", которых дубасили так, что искры из-под дубинок летели, к полной политической импотенции, когда правительство назначают, а оно работает как табуретка на трех ножках.

И вот мы дожили до главной сенсации: чтобы после триумфа футбольного клуба толпа принялась методично разносить в щепки собственную страну - крушить магазины и драться с полицией - это, знаете ли, очень тревожный звоночек. Это когда флаг Франции превращается в тряпку для мордобоя.

И вот тут главный вопрос: если твой президент - Эммануэль, Коко Шанель и Наполеон в одном флаконе, который считает своим долгом поучить весь мир уму-разуму, а у себя дома наводит порядок только резиновыми пулями и газом, то чему вы, собственно, удивляетесь? Получите Париж в огне, при первом удобном случае. Однако это новое дно заслуживает отдельного рассмотрения.

Обычный финал Лиги чемпионов. "Пари Сен-Жермен" додавил английский "Арсенал". Вроде бы повод для радости, для фейерверков и эйфории, но французская эйфория сегодня, как выяснилось, выражается не в объятиях, а в мордобое, поджогах и грабежах. Итог праздника, который не придумаешь в страшном сне: мародерка и вандализм прокатились по 15 городам Франции, как танковая бригада по мирному селу. 71 населенный пункт отметил победу мордобоем. По всей Франции - 780 задержанных (по свежим данным, вообще под 900 подбирается - на 45 % больше, чем в прошлом году), 57 полицейских с ранениями, 219 пострадавших гражданских и один погибший, который на скутере влетел в эту мясорубку. Вот тебе и "свобода, равенство, братство", точнее "погромы, поджоги, жесть". Вы скажете: "Это футбольные хулиганы". А вот нет. Как заметила Марин Ле Пен: "Только во Франции победа футбольного клуба вызывает беспорядки". И это она очень фильтрует базар, чтобы снова не оказаться под следствием. Страна на победной ноте закрывается на щеколду и молится, чтобы ее не разнесли свои же. Логика железобетонная, как бронежилет жандарма.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель Фонда имени Петра Великого (Бельгия):

"Для стабильной экономики нужно стабильное правительство. Это два фактора - объединяющие, то есть один не может происходить без другого. Во Франции, как вы уже заметили, четыре правительства сменилось за последний год, это говорит о том, что ситуация политическая, прежде всего, становится нестабильной, что, конечно, тянет за собой экономику и, в частности, промышленность".

И данная нестабильность устраивает одного человека во Франции - это президента Эммануэля Макрона.

А чтобы вы понимали уровень позора: в июне 2022 года, после финала "Ливерпуль" - "Реал" вообще был коллапс. Тогда финал перенесли из Санкт-Петербурга в Париж - мол, негоже в России. В итоге полиция дубасила английских фанатов дубинками, травила слезоточивым газом, а репутация - в лужу. Отчет независимой комиссии потом разнес французов в пух и прах: УЕФА и французская полиция чуть не устроили катастрофу из-за фальшивых билетов и пробок. Вот тебе и защита прав человека.

На происходящее надо смотреть шире. Футбол - просто спичка, которую кинули в бензобак. Бензобак этот называется "Франция Макрона". То же движение "желтых жилетов": французы взбесились от налогов. Итог - более трех тысяч раненых, десять трупов, а власти встретили их слезоточивым газом и дубинками.

Подсчитали: с восьмидесятых во Франции не было таких жестких репрессий против социальных протестов. А репрессии, заметьте, не окупаются. Гнев накапливается, как радиоактивные отходы. И когда люди собираются вместе и чувствуют эмоциональный подъем, помноженный на социальную несправедливость, получите социальный взрыв! Гнев выплескивается наружу в форме разбитых витрин.

Факт По данным опросов, работой Макрона недовольны до 71 % французов! Люди недовольны всем: экономикой, ценами, ростом насилия, а Макрон в это время играет в мирового ментора.

Макрон, заливающий собственные протесты газом, который не может навести порядок у себя под носом, любит поучать других! Он дает "ценные указания" России по поводу Украины и звонит Александру Лукашенко с предупреждениями. В 2020 году он пытался нас поучать про свободу слова, помните? А потом в его Париже толпы жгут полицейские машины после футбола.

Кстати, в Минске 30 мая была трансляция этого же финала! На стадионе "Динамо" собрались почти 11 тыс. человек, шел дождь, и все прошло чинно, благородно, без единого удара дубинкой. Ну как тут не вспомнить слова Лукашенко, который Макрону как-то посоветовал заниматься своей страной, а не лезть в чужие. Высказывание было еще в 2020-м, но звучит оно актуально: ведь ситуация с тех пор только ухудшилась.