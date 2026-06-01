Более 300 учащихся собрала диалоговая площадка в Национальном детском технопарке в День защиты детей

1 июня в Беларуси отмечается Международный день защиты детей.

Поддержка материнства, детства и отцовства, развитие талантов и защита интересов маленьких граждан - эти вопросы 1 июня в центре внимания диалоговой площадки, которая проходит на базе Национального детского технопарка.

В зале - свыше 300 учащихся из всех областей страны: отличники учебы, победители творческих конкурсов, юные спортсмены и активисты. Особое внимание - ребятам, которые остались без попечения родителей, но нашли тепло, заботу и любовь в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Семья для белорусов всегда была и остается главным жизненным ориентиром, это надежная опора и духовный фундамент государственный приоритет. А потому семейная политика страны направлена на поддержку на каждом этапе - от рождения малыша до его вступления во взрослую жизнь. Сегодня в Беларуси государственными пособиями охвачено более 330 тыс. детей.

"Я считаю, что в наше время созданы наилучшие условия для всестороннего развития детей в спортивной, творческой и интеллектуальной жизни. Благодаря их активному участию в конкурсах, мероприятиях, мы можем открывать их новые таланты и возможности. Мы рады быть сегодня в составе делегации Витебской области на таком чудесном празднике, ведь все, что делается для детей, - это самое наилучшее", - отметила педагог-организатор гимназии № 1 Витебска Юлия Лось.

Всего же в Беларуси проживают более 1 млн 700 тыс. детей, это каждый 5-й житель страны. Растет и количество больших семей: у нас уже около 120 тыс. многодетных родителей, в домах которых воспитываются почти 400 тыс. детей.