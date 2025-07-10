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"Деревья начали падать". Могилевчане рассказывают о разрушительных последствиях циклона
Рухнувшие щиты и деревья, оборванные провода, поврежденные машины. Мощный циклон обрушился сразу на несколько областей страны. В Могилеве непогода унесла жизнь 32-летней женщины. Как уточняет Следственный комитет, трагедия произошла около 2 часов ночи в районе речного порта на реке Днепр.
В Могилеве сегодня солнечная, ясная и безветренная погода. Даже и не верится, что она ночью натворила здесь столько бед. На месте, где под деревом погибла 32-летняя девушка, отработала следственная оперативная группа.
По предварительным данным, 32-летняя могилевчанка вместе с супругом накануне вечером приехали на рыбалку. Во время ночной непогоды они укрылись под деревом. Сильный ветер повалил его на плед, где находились супруги. Женщину без сознания из-под дерева достали прибывшие спасатели. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали ее смерть.
Дмитрий Голубев, начальник Могилевского областного управления МЧС Беларуси:
"Сейчас Следственным комитетом проводится проверка по этому факту. Смерть наступила в результате падения дерева. Двое людей прятались от грозы под деревом. Вследствие падения дерева один из них получил травму, несовместимую с жизнью. Также травмированы еще 4 человека. И у одного тяжкие травмы - это падение деревьев и веток".
Сложная погодная обстановка привела к нарушениям и электроснабжения в Могилеве и Могилевском районе. В течение ночи был шквалистый ветер порывами до 25 м/с, что привело к отключениям электроэнергии. До сих пор для устранения неполадок работают и энергетики. Частичное электроснабжение восстановлено. Для этого задействованы 13 бригад и 12 единиц спецтехники. Пришла помощь из других областей.
"Ничего не предвещало беды. Просто тучи, начал подниматься ветер. Деревья начали падать, выворачиваясь с корнями. У некоторых крыши поснимало, улицы завалены деревьями", - поделилась увиденным Ольга Пищуленок.
К обеду работы по устранению последствий стихийных погодных условий продолжаются в 50 населенных пунктах страны.
Для ликвидации последствий прохождения грозового фронта задействованы 42 единицы техники МЧС и 166 спасателей.
В Могилевской области работники МЧС переведены на усиленный вариант несения службы. Работают в областном центре и лесничие. Также направлена помощь с других районов. Предстоит еще подсчитать ущерб, причиненный природе.