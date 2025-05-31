Детский фестиваль прошел у Национальной библиотеки

Для детей и родителей были подготовлены шоу мыльных пузырей, аквагрим, квиз на знание национальных символов с подарками. Приглашали на интерактивные площадки столичные подразделения МЧС и ГУВД. А музыкальную атмосферу создавали творческие коллективы и молодые артисты.

"Мы все ждем 1 июня - это День защиты детей. Именно в такой период следует устраивать детский праздник. Уже второй год мы проводим фестиваль детства, и видим, сколько желающих хотят принимать участие не только в активной, музыкальной и творческой программе, но и во всех интерактивных конкурсах, которые предлагают сегодня районы нашей столицы".