Девушка на тракторе, или Почему молодежь выбирает работу на селе?

В АПК сейчас заинтересованы в молодых и перспективных, потому во многих хозяйствах задаются вопросом, как привлечь молодежь в сельское хозяйство

Свой секрет есть в хозяйстве "Бегомльское". Под руководством опытного агрария там сформировалась молодая команда. Среди трактористов и 18-летняя девушка. Кстати, видеоролики с ней покоряют соцсети.

Александра Маскалейчик не из робкого десятка - филигранно управляет трактором, а при необходимости может и починить сельхозмашину.

Факт Ролики TikTok с "девушкой за рулем" набирают популярность!

Александре 18, окончила аграрный колледж и пришла работать на молочно-товарную ферму, где ей доверили трактор.

Девушка из многодетной семьи, с детства помогала по хозяйству. Отсюда и любовь к сельскому труду. Хочет освоить и другую технику, а в перспективе получить диплом инженера.

Секрет успеха хозяйства "Бегомльское"

Молодой специалист проводит экскурсию по комплексу: ухоженная территория с облагороженными клумбами. Стена украшена тематическими рисунками, а скоро появится и новая композиция. Недавно заложили вишневый сад! И все это сделали работники своими руками.

Комбайны - на полях с кукурузой. Уборка на финише. Лидируют. Техника задействована на севе озимых зерновых.

Работы хватает не только на полях. Вот-вот у буренок новоселье.

Сейчас в хозяйстве возводят современный молочно-товарный комплекс. Буренки будут содержаться в комфортных условиях. А это важно для того, чтобы получать молоко высокого класса. Похожий комплекс в "Бегомльском" уже есть, и он доказал эффективность.

За продовольственную безопасность отвечает молодая команда аграриев. Здесь каждый заинтересован в результате. Это и есть тот самый секрет, которым здесь охотно делятся.