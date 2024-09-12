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Девушка на тракторе, или Почему молодежь выбирает работу на селе?
В АПК сейчас заинтересованы в молодых и перспективных, потому во многих хозяйствах задаются вопросом, как привлечь молодежь в сельское хозяйство
Свой секрет есть в хозяйстве "Бегомльское". Под руководством опытного агрария там сформировалась молодая команда. Среди трактористов и 18-летняя девушка. Кстати, видеоролики с ней покоряют соцсети.
Александра Маскалейчик не из робкого десятка - филигранно управляет трактором, а при необходимости может и починить сельхозмашину.
Факт
Ролики TikTok с "девушкой за рулем" набирают популярность!
Александре 18, окончила аграрный колледж и пришла работать на молочно-товарную ферму, где ей доверили трактор.
Девушка из многодетной семьи, с детства помогала по хозяйству. Отсюда и любовь к сельскому труду. Хочет освоить и другую технику, а в перспективе получить диплом инженера.
Секрет успеха хозяйства "Бегомльское"
Молодой специалист проводит экскурсию по комплексу: ухоженная территория с облагороженными клумбами. Стена украшена тематическими рисунками, а скоро появится и новая композиция. Недавно заложили вишневый сад! И все это сделали работники своими руками.
Комбайны - на полях с кукурузой. Уборка на финише. Лидируют. Техника задействована на севе озимых зерновых.
Работы хватает не только на полях. Вот-вот у буренок новоселье.
Сейчас в хозяйстве возводят современный молочно-товарный комплекс. Буренки будут содержаться в комфортных условиях. А это важно для того, чтобы получать молоко высокого класса. Похожий комплекс в "Бегомльском" уже есть, и он доказал эффективность.
За продовольственную безопасность отвечает молодая команда аграриев. Здесь каждый заинтересован в результате. Это и есть тот самый секрет, которым здесь охотно делятся.
И пока в других хозяйствах задаются вопросом, как популяризировать сельхозпрофессии, в "Бегомльском" точно знают - вот такими примерами: молодых и перспективных.
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