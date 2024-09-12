Столь внушительное количество гостей доказывает, что предложения Минска действительно находят широкий отклик и понимание в других странах. Это уже необходимость.

"Миротворцы необходимы сейчас больше, чем когда-либо для посредничества и предложений мира. В прошлом в Европе было много нейтральных стран, таких как Швейцария, Финляндия и Австрия. Однако эти страны отказались от своей нейтральности, что создает проблему. Необходимы государства, готовые говорить о мире. К сожалению, дипломатия и переговоры нынче стали восприниматься негативно. Порой война рассматривается ими как единственное возможное решение", - отметил профессор университета юго-восточной Норвегии Гленн Дизен.