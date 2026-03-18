"Для самых маленьких читателей мы привезли сказку"- дипломат из Венесуэлы на книжной выставке

Минск на этой неделе - настоящая литературная столица. XXXIII Международная книжная выставка-ярмарка показывает - интерес к печатному слову не угасает, а трансформируется в новые форматы, сохраняя при этом лучшие традиции.

"Посольство Венесуэлы принимало участие около 15 раз на книжной выставке. У нас на стенде представлены разные жанры литературы. Это художественная, политическая, геополитическая. Для самых маленьких читателей мы привезли сказку. Как и каждый год, мы дарим книги на испанском языке студентам или ребятам, которые изучают испанский язык. А для маленьких читателей сказка переведена на русский язык. Все это является культурным выражением, которое, в свою очередь, является мостом общения между народами".