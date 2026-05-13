До 2030 года коечный фонд санаториев Беларуси увеличится на 30 %
Автор:Редакция news.by
В Беларуси спрос на санаторно-курортные услуги остается стабильным, сегодня это прибыльное направление.
В рамках программы развития туризма до 2030 года коечный фонд санаториев страны планируют увеличить на 30 %.
Только за I квартал 2026 года в укрепление материально-технической базы, строительство и закупку нового оборудования вложено 43 млн рублей. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В итоге уже через несколько лет поправить свое здоровье смогут на треть больше белорусов и гостей страны.