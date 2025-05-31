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До +25 °С и в основном без осадков ожидается в Беларуси 1 июня

До +25 °С и в основном без осадков ожидается в Беларуси 1 июня

До 25 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 1 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью северо-западный, днем переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью составит от плюс 6 по западу до 14 градусов выше нуля по востоку. Днем будет 19-25 градусов.

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