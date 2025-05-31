3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
До +25 °С и в основном без осадков ожидается в Беларуси 1 июня
До +25 °С и в основном без осадков ожидается в Беларуси 1 июняnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ffe0875-7b76-4b17-8378-1a3282557176/conversions/0f8a3e0f-134c-4a04-9407-1c8d4f95074c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ffe0875-7b76-4b17-8378-1a3282557176/conversions/0f8a3e0f-134c-4a04-9407-1c8d4f95074c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ffe0875-7b76-4b17-8378-1a3282557176/conversions/0f8a3e0f-134c-4a04-9407-1c8d4f95074c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ffe0875-7b76-4b17-8378-1a3282557176/conversions/0f8a3e0f-134c-4a04-9407-1c8d4f95074c-xl-___webp_1920.webp 1920w
До 25 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 1 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью северо-западный, днем переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью составит от плюс 6 по западу до 14 градусов выше нуля по востоку. Днем будет 19-25 градусов.