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Общество
Две вспышки высшего класса Х произошли на Солнце
2 часа назад
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Президент
Все
Итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства
5 часов назад
Эйсмонт об идее провести шоу "Время наших побед": Это целиком и полностью задумка Президента
24 часа назад
Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" в "Минск-Арене"
07.12.2024
18:05
Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
06.12.2024
22:01
Политика
Все
Что дало белорусам Союзное государство?
5 часов назад
Союзному государству 25 лет
7 часов назад
Размещение "Орешника" в Беларуси - ответ на шаги Германии и США
9 часов назад
"Орешник" в Беларуси, рынок электроэнергии, услуги связи - итоги прошедшего ВГС превзошли ожидания
21 час назад
Мезенцев: Подписан комплекс документов, обеспечивающих формирование единой оборонной политики СГ
21 час назад
Общество
Все
Две вспышки высшего класса Х произошли на Солнце
2 часа назад
Информационно-просветительский марафон "Выбирай.BY" прошел в Минске
5 часов назад
Размещение ракетных систем в Беларуси напугало Запад
5 часов назад
Богодель о размещении на территории Беларуси "Орешника": Это отодвигает угрозу ядерного конфликта
19 часов назад
Экономика
Все
Транспортные маршруты в Евразийском регионе обсудили на конференции в Алматы
19 часов назад
В белорусских санаториях подорожают путевки. Узнали, насколько
06.12.2024
14:24
БМЗ будет перерабатывать металлургическую пыль
06.12.2024
11:55
В Беларуси обсуждается новый проект АПК на 170 млн долларов с группой компаний "Содружество"
05.12.2024
23:01
В чем уникальность продукции Минского электротехнического завода для российского рынка
05.12.2024
21:24
В мире
Все
Оппозиционные силы Сирии планируют создать инклюзивный переходный орган власти
1 час назад
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
2 часа назад
Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента - как это нарушит планы оппозиции
2 часа назад
Асад оставил президентский пост и дал укaзание осущeствить перeдачу власти мирным путeм
4 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
Страшная авария унесла жизни трех человек в Могилевской области
07.12.2024
15:41
В Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
06.12.2024
20:43
Полиция Мельбурна разыскивает двух подозреваемых в поджоге синагоги
06.12.2024
13:47
Убийство супругов-валютчиков 25-летней давности раскрыто в Витебске
06.12.2024
11:50
Кругозор
Все
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00