3.71 BYN
3.01 BYN
3.39 BYN
Движение временно ограничат вблизи Острошицкого Городка 22 мая
На 22-м километре автодороги М3 Минск - Витебск вблизи аг.Острошицкий Городок Минского района 22 мая в период с 14.30 до 16.30 в связи с проведением следственного эксперимента для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии, движение всех видов транспортных средств в направлении г.Минска и в направлении г.Витебска будет временно ограничено, передает БЕЛТА.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации.