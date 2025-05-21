Движение временно ограничат вблизи Острошицкого Городка 22 мая

На 22-м километре автодороги М3 Минск - Витебск вблизи аг.Острошицкий Городок Минского района 22 мая в период с 14.30 до 16.30 в связи с проведением следственного эксперимента для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии, движение всех видов транспортных средств в направлении г.Минска и в направлении г.Витебска будет временно ограничено, передает БЕЛТА.