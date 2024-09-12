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Двух пассажиров зажало в легковушке, погиб дачник, при пожаре ребенок надышался дымом - обзор ЧП
Жлобин
Сегодня под утро пожар унес жизнь пенсионера из Жлобина. Огонь разыгрался в квартире на 6-м этаже дома в микрорайоне № 16, сообщили в МЧС. Что спровоцировало трагедию, еще выясняется, как и точная причина гибели хозяина - ему было 72 года.
Могилевский р-н
Трагедией обернулся пожар под Могилевом. Там погиб дачник. О том, что в садовом товариществе "Черемушки", недалеко от агрогородка Мосток, разбушевался огонь, на спецлинию 101 накануне сообщил очевидец. Пламя вспыхнуло среди дня, но по какой причине, пока не сообщается, в этом предстоит разобраться следствию. Когда работники МЧС нашли 48-летнего мужчину - спасти его было уже невозможно.
Новолукомль
Огненное ЧП - посреди ночи взбудоражило жильцов дома на улице Энергетиков в Новолукомле. Спасателям сообщили, что из окна квартиры на 4-м этаже вырываются языки пламени. Как уточнили в ведомстве, хозяин 48 лет живет один и, со слов соседей, пристрастен к спиртному. Хотя на момент возгорания его дома не было, в спасательной службе рассматривают версию (она пока предварительная) - неосторожное курение. Помощь медиков понадобилась соседскому ребенку из квартиры сверху - он надышался дымом. После обращения в больницу, 5-летнего мальчика госпитализировали - его состояние оценивают как средней тяжести. По факту ЧП начата проверка.
Кореличский р-н
Спасатели Гродненского региона ранним утром вытащили из машины пострадавших в аварии под Кореличами. Недалеко от городского поселка Мир Ford вылетел в кювет. Что именно произошло в дороге, выясняют инспекторы ГАИ. После удара водителя и двух пассажиров зажало в легковушке. Об этом в МЧС сообщили медики скорой помощи. Прибывшие спасатели стабилизировали автомобиль, разжали покореженные элементы кузова и освободили трех человек - с различными травмами их доставили в клинику.
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