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Дьяченко: Беларусь и Вьетнам традиционно связывают многолетние дружеские и деловые связи
Беларусь и Вьетнам еще со времен Советского Союза плодотворно сотрудничали и продолжают стремительно развиваться сегодня. Таким мнением поделился заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.
"Беларусь и Вьетнам традиционно связывают многолетние дружеские и деловые связи. Еще в период существования Советского Союза взаимоотношения между нашими республиками складывались весьма успешно, и мы взаимодействовали в социальной, политической, экономической и военной сферах. Взаимоотношения независимой Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам также активно развиваются. И сегодня на межпарламентском уровне выстраиваются очень хорошие дружеские и деловые контакты", - прокомментировал Олег Дьяченко.