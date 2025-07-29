Дьяченко рассказал, какие вопросы придется решать после урегулирования украинского конфликта

После того как Россия и Украина придут к соглашению о прекращении боевых действий, необходимо будет решать целый комплекс вопросов, и прежде всего социальных. Это вопросы пенсионного обеспечения, а также гарантирования прав граждан на пользование родным языком. Об этом в студии "Первого информационного" заявил Олег Дьяченко - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации. На основании этих документов были внесены изменения в Конституцию России - в Основной закон эти четыре региона были добавлены в качестве субъектов РФ.

"Кто будет вкладывать деньги (в восстановление территорий - Прим.ред.)? Какие страны здесь получат преимущество, приоритет? Вопрос восстановления. Да и в конце концов не следует забывать, что и подписана сделка между Украиной и Соединенными Штатами Америки об эксплуатации редкоземельных металлов. А это уже фактически создание концессий, - прокомментировал Дьяченко. - Поэтому просто заключить соглашение о перемирии - это первый шаг. А дальше как обустраивать эти территории? Люди уже в одном государстве, так, как было до, уже не будет, потому что слишком много пролито крови, пережито страданий. Можно сказать, что это национальная катастрофа, которую еще до конца не осознали".