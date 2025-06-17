Единая дежурно-диспетчерская служба появится в Минском районе

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) будет создана в Минском районе, такое решение принял местный райисполком. Документ официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В состав службы войдет 10 организаций, среди которых центр оперативного управления Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районное управление внутренних дел, Минский областной центр скорой медицинской помощи, предприятие "Мингаз", а также коммунальные предприятия "Водоканал Минского района", "Минрайгорремавтодор", "Жилищник Минщины" и "Минрайтеплосеть".

Кроме того, в состав ЕДДС включены Минский филиал "Белтелекома" и филиал Минские электрические сети профильного предприятия "Минскэнерго".

В документе отмечается, что некоторые их этих организаций войдут в состав службы только с их согласия.

Координировать действия ЕДДС будет Минский районный отдел по ЧС через центр оперативного управления, который базируется в Заславле.

Такие службы создаются, чтобы люди могли обращаться за экстренной помощью на единый номер "112", а организации, которые в нее входят, - оперативно реагировали на угрозу и чрезвычайные ситуации.

Ранее аналогичные решения приняли власти белорусской столицы, Минской области, некоторых областных центров и регионов. Самая большая единая дежурно-диспетчерская служба будет создана в Минске, в нее войдет более 20 различный организаций.