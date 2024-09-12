Эксперт: Чтобы противостоять санкциям, мы должны сотрудничать

II Минская международная конференция по евразийской безопасности продолжается в белорусской столице. Укрепление доверия в современном мире - одна из важнейших тем для любого государства. И в эти дни именно у нас эксперты ищут ключ к решению этого глобального вопроса.

Нам нужны решения, нужно подумать, что делать дальше по поводу глобальной и региональной безопасности. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Душан Пророкович.