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Эксперт: Чтобы противостоять санкциям, мы должны сотрудничать

II Минская международная конференция по евразийской безопасности продолжается в белорусской столице. Укрепление доверия в современном мире - одна из важнейших тем для любого государства. И в эти дни именно у нас эксперты ищут ключ к решению этого глобального вопроса.

Нам нужны решения, нужно подумать, что делать дальше по поводу глобальной и региональной безопасности. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Душан Пророкович.

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"Чтобы противостоять санкциям, мы должны сотрудничать. В основном санкции - это инструмент политического давления. США используют санкции более 100 лет, Европейский союз - в последние 30-40 лет. Поэтому нужно сотрудничать, нужно создать новые способы регулирования наших отношений, новые инструменты, международные организации", - отметил Душан Пророкович.

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