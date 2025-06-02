Эксперт: Киев не нацелен на долгосрочный мир

"Мы серьезно готовились ко второму этапу переговоров, которые сегодня начались в Турции. И надо сказать, что подготовили довольно серьезный документ, меморандум, как перейти к долгосрочному миру" , - подчеркнул военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как отметил политолог, украинской стороной составлен документ в виде ультиматумов, которые не позволяют прийти к диалогу для поиска точек соприкосновения: "Попытка путем провокаций сорвать переговоры, обвинить в этом Россию. Требования, чтобы Украина вошла и в НАТО, и в Евросоюз, и прекратить без всяких условий боевые действия - все, с чем Россия не согласна, потому что это не приведет к долговременному миру, а будет лишь какой-то передышкой, которая приведет к возобновлению боевых действий".