Эксперт: Китай укрепляет сотрудничество с Союзным государством

На фоне усиливающего давления со стороны коллективного Запада власти Поднебесной будут наращивать всестороннее взаимодействие с проверенными партнерами, в числе первых Беларусь и Россия.

"Для Китая важны, во-первых, вопросы безопасности. Например, в прошлом году впервые проходили китайско-белорусские учения. Китай будет укреплять партнерство в области своих производств, в том числе автопрома. Речь пойдет о расширении взаимодействия в области специальных экономических зон Китая и Беларуси. Уже известно, что Китай крайне заинтересован в технологическом партнерстве с Беларусью, в производстве микросхем системных плат", - отметил профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.