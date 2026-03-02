Эксперт Кошкин: Главная задача ракетных ударов по Ирану - это смена политического режима

"Конечно же, здесь много факторов связано - и экономического, и энергетического характера. Исходя из этого, уничтожается Иран. При том, что самое интересное, голову вскружил Трампу успех в Венесуэле. Он считает, что он сменил власть в Венесуэле, выкрав Николаса Мадуру. Сейчас главная задача результатов ракетных ударов по Ирану - это смена политического режима. Тем самым будет решена и задача помощи Израилю в победе с основным врагом на Ближнем Востоке. В этом и кроется причина того, как себя ведут Израиль и Соединенные Штаты на Ближнем Востоке и конкретно против Ирана сегодня".