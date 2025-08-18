Эксперт: Лидеры Европы едут на встречу контролировать Зеленского

По мнению эксперта, у этого есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что европейские лидеры все понимают. Президент США Дональд Трамп вызывает Зеленского на ковер, чтобы предъявить ему в той или иной степени жесткости ультиматум после переговоров на Аляске. Сам Зеленский уже находится в том состоянии, когда он не способен контролировать свою адекватность, что тоже нужно учитывать. Весь мир надолго запомнит их предыдущую встречу в Белом доме. Лидеры Европы летят туда, чтобы контролировать Зеленского во всех смыслах.