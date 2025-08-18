3.71 BYN
Эксперт: Лидеры Европы едут на встречу контролировать Зеленского
Многие эксперты, которые внимательно наблюдают за происходящим, отмечают: лидеры ЕС находятся в панике еще с момента встречи на Аляске. Еврочиновники понимают, что урегулирование украинского конфликта обернется для них политическим банкротством.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Руководители Евросоюза действительно находятся в панике. Их визит в США, куда их особо никто не звал, тоже выступает следствием этой паники".
По мнению эксперта, у этого есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что европейские лидеры все понимают. Президент США Дональд Трамп вызывает Зеленского на ковер, чтобы предъявить ему в той или иной степени жесткости ультиматум после переговоров на Аляске. Сам Зеленский уже находится в том состоянии, когда он не способен контролировать свою адекватность, что тоже нужно учитывать. Весь мир надолго запомнит их предыдущую встречу в Белом доме. Лидеры Европы летят туда, чтобы контролировать Зеленского во всех смыслах.
"Вторая причина является более серьезной. Она заключается в том, что США готовы принять прекращение огня, окончание вооруженного конфликта преимущественно на условиях России. Это будет означать не просто окончание войны, а банкротство европейских руководителей", - подытожил Тимур Шафир.