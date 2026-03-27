Эксперт объяснил, почему в Европе литр топлива стоит более 2 евро, а в Беларуси - менее 1

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58e7a06-6e26-41d8-8e23-4fc5bfcaad44/conversions/2e2a0882-cec8-426f-a0c7-f9ccdd62af48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58e7a06-6e26-41d8-8e23-4fc5bfcaad44/conversions/2e2a0882-cec8-426f-a0c7-f9ccdd62af48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58e7a06-6e26-41d8-8e23-4fc5bfcaad44/conversions/2e2a0882-cec8-426f-a0c7-f9ccdd62af48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d58e7a06-6e26-41d8-8e23-4fc5bfcaad44/conversions/2e2a0882-cec8-426f-a0c7-f9ccdd62af48-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Мировая экономика замерла в ожидании. Цены на нефть уже превысили 112 долларов за баррель, а в прогнозах звучат цифры 170, 200 и даже 300. Ситуация в Ормузском проливе, на Красном море вышла из-под контроля. Но как эти глобальные потрясения отразятся на Беларуси? В Европе литр бензина уже стоит более 2 евро, а на наших заправках - менее 1 евро. Почему? Экономический аналитик Георгий Гриц объяснил в "Актуальном интервью", почему оснований для паники нет, но косвенные выгоды у белорусской экономики появились.

Глобальный энергетический кризис - реальность. Но его влияние на разные страны будет разным. "В Европе, несмотря на ветроэнергетику, зеленую повестку, даже в начале 2026 года 50 % первичных энергоресурсов импортируется. Поэтому дорожают первичные ресурсы, дорожает для конечных потребителей бензин, дизельное топливо. Сегодня средняя цена в Европе уже превышает 2 евро за литр. Вспомним наши цены - менее 1 евро", - провел параллель эксперт.

Главное отличие Беларуси - в источнике поставок. "Наш поставщик сегодня - монополист в каком-то смысле, это Российская Федерация. Но мы не должны забывать, что мы живем в Союзном государстве. Это единое государство. Это политическое решение. И по большому счету, подорожание у нас - очень большая кооперация. Это боком аукнется в том числе и России. Поэтому оснований для подорожания нет", - уверен Георгий Гриц.

Прямых доходов от роста цен на нефть Беларусь не получит. Поставки переработанных нефтепродуктов в Украину и Европу прекращены из-за санкций. Но косвенный эффект будет. "Мы экспортно-ориентированное государство, и мы конкурируем на внешних рынках с западными компаниями. Так как у нас остались на прежнем уровне первичные ресурсы, сырье, то конкурентоспособность наших товаров априори вырастет", - пояснил аналитик. Это позволяет больше зарабатывать и, как следствие, больше платить рядовым белорусам.

Восстановление энергоструктуры Ближнего Востока, даже если конфликт закончится сегодня, займет от 5 до 10 лет. А значит, высокие цены на энергоносители - долгосрочный тренд. Это неизбежно повлияет на глобальную экономику. "Релокация индустриальных активов будет продолжаться не только в Америку, но и в Юго-Восточную Азию, в Китай, которые ведут более грамотную, взвешенную, безопасную политику", - спрогнозировал Георгий Гриц.