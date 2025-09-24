3.64 BYN
Эксперт объяснил, зачем СВР РФ опубличила факты о предполагаемой оккупации Молдовы ЕС
23 сентября Служба внешней разведки России выпустила через информационное агентство короткое сообщение, что Евросоюз готовит оккупацию Молдовы, и речь идет, скорее всего, о военной оккупации в преддверии парламентских выборов 28 сентября.
Зачем СВР опубличила данный факт, предположил в студии "Первого информационного" директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.
"Давайте оперировать с фактами. СВР относится к топ-разведкам, к тому же любая информация, выпускающаяся со стороны Службы внешней разведки, должна тщательно анализироваться как партнерами, так и коллегами во всех странах, а опубличивание фактов является сигналом для коллег или партнеров о владении какой-либо информацией, но которую не расскажут до конца", - заявил гость студии.
Директор также отметил, что планы могут сделать известными для всех, если дальше чьи-то действия продолжатся, вдобавок СВР таким образом информирует население о международной ситуации. "Это происходит потому, что большинство стран Евросоюза (или так называемого коллективного Запада) не отказываются от антироссийской риторики, а, наоборот, стараются демонизировать Россию и "вбить" столбы для максимального дистанцирования ее на внешних рубежах, в том числе "вбивают" их и с помощью Молдовы", - заявил Никита Беленченко.
Фото: РИА Новости