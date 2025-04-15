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Эксперт рассказал, почему искусственный интеллект так важен для образования и производства
Искусственный интеллект - инструмент XXI века в человеческих руках. Он позволяет оптимизировать, автоматизировать, сделать более качественной любую деятельность человека.
Ведется ли в Беларуси работа по внедрению искусственного интеллекта в производство и образовательную сферу, рассказал директор Международного информационно-аналитического центра трансфера технологий БГТУ Виталий Криштаносов в "Актуальном интервью".
На данный момент в БГТУ активно разрабатываются программы по обучению студентов в сфере искусственного интеллекта. "У нас вуз практикоориентированный, поэтому мы видим себя как посредников между системой образования и нашими производственными предприятиями по внедрению этих систем. Планируем рассказывать и показывать руководителям этих предприятий, в каких сферах, внедрение данных систем может иметь наибольший эффект, который позволит оптимизировать производство", - рассказал Виталий Криштаносов.
По словам эксперта, главная задача - сделать производство более дешевым и качественным. Если в этом направлении не двигаться, то мы будем терять рынки: "Если нет эффективного производства, то невозможно зарабатывать на внешних рынках, невозможно платить конкурентную зарплату и так далее. Внедрение такого рода технологий - это вопрос экономического выживания любой страны".
"Последние исследования показывают, что порядка 40 % компаний, предприятий, которые двигают эти технологии, находятся в двух государствах - Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. За ними следуют Япония, Российская Федерация, в меньшей степени Великобритания, Германия. Все остальные страны, фактически, едят крошки", - отметил эксперт.
Виталий Криштаносов подчеркнул, что появление китайского искусственного интеллекта DeepSeek охладило американский пыл и их уверенность в том, что они имеют большой задел по развитию данной технологии.