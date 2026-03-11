Эксперт Шафир: Европейская энергосистема находится в условиях постоянного риска

"Европейская система энергетической безопасности сама по себе не существует. Она крайне зависима. Она в целом выстраивалась исключительно как крайне зависимая система. И система в своей зависимости крайне политизирована. Все, что сейчас происходит (удорожание на 90 %, дальнейшее удорожание, колебания цены, сейчас закрыли пролив, открыли пролив Ормузский), - это все говорит о следующем: европейская энергосистема находится в условиях постоянного риска. Вот основной момент, о котором, кстати, руководители Евросоюза упорно молчат и вообще избегают любых дискуссий на эту тему - как с точки зрения взаимодействия со СМИ, с точки зрения общения со своими гражданами, избирателями, так и внутри себя".