Эксперт: Союзное государство - пример успешной интеграции во всех сферах

"Интеграция России и Беларуси - это, безусловно, и та дружба, всестороннее сотрудничество, которое есть на уровне глав наших государств. Это та интеграционная работа, которая продвигается по линии и министерств, и ведомств, и регионов, охватывая все территории нашего Союзного государства: и Российскую Федерацию, и Республику Беларусь. И необходимо сказать, что это не только дружба и поддержка в экономической сфере, что, безусловно, является самым главным, та промышленная кооперация, взаимодействие в сельском хозяйстве, но это еще и огромное гуманитарное сотрудничество, которое как раз-таки отвечает за душу двух наших народов и делает нас по-настоящему братскими народами", - отметил эксперт.