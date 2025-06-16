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Эксперт: Союзное государство - пример успешной интеграции во всех сферах
Союзное государство - пример успешной интеграции во всех сферах: от экономики до сельского хозяйства. А гуманитарное сотрудничество делает белорусов и россиян по-настоящему братскими народами. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Глеб Лапицкий.
"Интеграция России и Беларуси - это, безусловно, и та дружба, всестороннее сотрудничество, которое есть на уровне глав наших государств. Это та интеграционная работа, которая продвигается по линии и министерств, и ведомств, и регионов, охватывая все территории нашего Союзного государства: и Российскую Федерацию, и Республику Беларусь. И необходимо сказать, что это не только дружба и поддержка в экономической сфере, что, безусловно, является самым главным, та промышленная кооперация, взаимодействие в сельском хозяйстве, но это еще и огромное гуманитарное сотрудничество, которое как раз-таки отвечает за душу двух наших народов и делает нас по-настоящему братскими народами", - отметил эксперт.
Также Глеб Лапицкий подчеркнул, что взаимодействие в культуре, традициях - главный показатель того, что наша интеграция успешная, и она проходит не только в экономической, гуманитарной сферах, но и доходит до каждого человека, до каждого гражданина.