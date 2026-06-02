Хозяйский подход - это не про Европу. Пока местные аграрии страдают без удобрений, европейское руководство продолжает играть в русофобию, отказываясь от белорусских поставок.

Своим мнением по этому поводу поделился Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики (Россия).

Он отметил: Европа, чтобы насолить России и Беларуси, собирается ввозить удобрения из Канады, снижать пошлины на них.

При этом Россия и Беларусь географически находятся буквально в нескольких сотнях километров - от той же Германии до белорусских складов рукой подать. Но это классический случай "назло бабушке отморожу уши".

"И такая позиция вызывает вопросы относительно умственных способностей европейских политиков, потому что можно сколько угодно демонстрировать русофобию, показывать козью морду России и Беларуси, но при этом надо понимать, что экономические интересы фермеров требуют возобновления этих поставок", - считает эксперт.