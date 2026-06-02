Варшава намерена блокировать вступление Киева в ЕС

Отношения Варшавы и Киева продолжают обостряться. Польша намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не откажется от культа военных преступников. Об этом заявил вице-спикер польского Сейма.

Кроме того, он добавил: Киев не увидит членства в ЕС, пока не разблокирует все эксгумации останков жертв Волынской резни.

Отношение к украинским националистам остаются одной из болезненных тем в двусторонних отношениях. Ситуация обострилась после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя "Героев УПА".