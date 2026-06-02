Профайлинг и техсредства: Андрей Шока рассказал, что помогает выявлять нарушителей на границе

В "Актуальном интервью" Андрей Шока, начальник отряда пограничного контроля "Минск", полковник, рассказал о процессе выявления нарушителей на границе, в том числе людей с поддельными документами.

"Выявление нарушителей осуществляется благодаря профессиональной подготовке белорусских пограничников. Они знают образцы документов, элементы их защиты. В органах пограничной службы большое внимание уделяется подготовке сотрудников. Большое подспорье в проверке документов играют и технические средства пограничного контроля, с помощью которых специалисты исследуют документы. Технические средства исключительно белорусского производства, пользующиеся большой популярностью во всем мире, поэтому залог успеха - профподготовка пограничника и помощь технических средств", - отметил начальник отряда пограничного контроля "Минск".

Андрей Шока

Помимо этого, пограничник является своего рода психологом, умеющим "читать" людей и обращать внимание на психологические факторы, ведь поведение всегда выдает нарушителя. "Пограничники слышат манеру разговора, интонацию, смотрят на жестикуляцию, взгляд. Люди, чрезмерно нервничающие или чувствующие себя чрезмерно самоуверенными, уже подают первый сигнал пограничнику обратить внимание на проверку документов этого человека. Психология и профайлинг стали большой помощью в выявлении нарушителей государственной границы", - заключил Андрей Шока.