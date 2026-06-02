Утрату былой конкурентоспособности Германии признал Мерц. Причем канцлер не скрывает, что виноваты в этом именно немецкие власти.

По словам политика, сегодня Берлин больше не способен эффективно соревноваться с другими сильными странами во многих ключевых областях. Для исправления ситуации правительство обязано срочно устранить многочисленные искусственные препятствия для экономического роста.

Мерц подчеркнул, что эти барьеры копились годами и были созданы немецким руководством из-за крайней халатности. В заключение он добавил, что немцам пора перестать надеяться на чудо и начать принимать решения с большей уверенностью в своих силах.