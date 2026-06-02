Организаторы нелегальных охотничьих туров задержаны в Витебской области
Организаторов нелегальных охотничьих туров задержали в Витебской области. Руководители лесхоза на протяжении года за деньги предоставляли иностранцам оружие для охоты, в том числе на краснокнижных животных.
Задержаны 8 человек, как сами организаторы, так и охотники. Вред окружающей среде предварительно превысил 150 тыс. рублей.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке, составляет более 150 тыс. рублей".
У задержанных оперативники изъяли 6 единиц огнестрельного оружия, полтысячи боеприпасов, приспособления для бесшумной стрельбы, деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя.