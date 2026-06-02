Беларусь кормит себя и мир: какова формула продовольственной безопасности

Кажется, так банально, и этим уже давно в Беларуси никого не удивить: полные полки в магазинах, десятки видов колбасных изделий и столько же хлебобулочных, овощи и фрукты буквально только из теплиц, и сыры на любой вкус и кошелек. Для нас это не диковина, а скорее будни.

Продукты питания - то, за чем мы идем в магазин каждый день. И если так уж случилось, что чего-то не успели довезти, сразу недовольство: мол, заводы стали или и в стране что-то не так? Правда, одним видом молока показатель стабильности не измеришь, а вот цельной картиной - вполне. И по ней чаще всего и судят о Беларуси гости.

И вот, кажется, прогресс сделал свое дело. Время, когда не хватало хлеба, давно в прошлом, а то, что имеем сейчас, закономерно для эволюции. Но спешим разочаровать тех, кто сильно убежден в этом понятии.

Мировая статистика не так позитивна

Мировая статистика говорит вот о чем: в 2025 году 266 млн человек в 47 странах столкнулись с острой нехваткой продовольствия. В катастрофических условиях жили почти полтора миллиона человек. Это когда есть попросту нечего. Сокращение помощи, засуха, конфликты привели к тому, что число голодающих в мире за десять лет удвоилось. В зоне наибольшего риска - Западная Африка.

И вот парадокс: сегодня и Европа заговорила о грядущем голоде. Конфликт на Ближнем Востоке стал дополнительным фактором, который неслабо подкосил ЕС и европейского фермера. Эксперты уверяют: это только начало затяжных перебоев.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

"В России и Беларуси понимание продовольственной безопасности сильно отличается от того же понимания продовольственной безопасности в Европейском союзе. Унас это прежде всего поддержание собственного производителя и обеспечение своих потребителей своим продуктом; в Евросоюзе - это политика обеспечения прежде всего колониальным продуктом, например продовольствием из Украины, даже если это корм для скота. Все равно. Это тоже безопасно. Второе - соглашение с латиноамериканскими странами: увеличить поток продовольствия из Латинской Америки и при этом разорить европейского фермера. Европейского фермера никто не жалеет, потому что есть идея перераспределения земельного фонда. Как только европейские фермеры разорятся, в пользу американских, британских, вообще крупного капитала, можно будет перераспределить земли в Европе".

И вот здесь мы подошли к прагматичности и дальновидности Беларуси. Пока те же европейские фермеры из-за внешних ветров страдают от нехватки топлива и удобрений, а значит, теряют в производительности, Беларусь полностью обеспечивает свою продовольственную независимость.

Наш агропромышленный комплекс формирует около 7 % ВВП

В стране высокий уровень самообеспечения по основным потребительским продуктам. Мясо, молоко, яйца мы производим в объемах, значительно превышающих потребности внутреннего рынка. Молока и вовсе хватит на три Беларуси.

Уровень самообеспечения продуктами:

мясо - 140 %;

молоко - 300 %;

яйца - 130 %;

картофель, овощи - около 100 %.

Экспортный потенциал

Наш экспортный потенциал - как раз то, что особенно ценно в разрезе мировых тенденций. Доля продовольственных товаров в общем объеме белорусского экспорта превышает 25 %. А по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сегодня наша страна входит в топ-3 в мире по производству и поставкам льноволокна, занимает 4-е место по производству ржи и тритикале, входит в топ-20 по производству сахарной свеклы, рапса, овса, картофеля. И это устойчивый тренд. Положительное сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией Беларусь имеет начиная с 2009 года. За 28 лет экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия вырос более чем в 24 раза.

По данным мировой торговли, Беларусь стабильно входит в число лидеров по ключевым позициям. Мы признанный мировой экспортер молочной продукции.

Беларусь - в топ-5 мировых экспортеров продовольствия:

3 место - сгущенное молоко;

4 место - сыры и творог;

5 место - сливочное масло.

Прагматичность и дальновидность Беларуси

Эти результаты не пришли за год или пятилетку. Это планомерные и четко выстроенные шаги всех десятилетий суверенной политики. Время показало, как сработала ставка на возрождение и развитие села и наращивание объемов производства собственных продуктов питания.