В Доме правительства прошла встреча премьера Беларуси и вице-премьера Азербайджана

Участие в выставке "БЕЛАГРО" для многих делегаций повод обсудить двустороннее сотрудничество. 2 июня Минск и Баку сверили планы: в Доме правительства прошла встреча премьер-министра Беларуси и вице-премьера Азербайджана.

Партнеры подтвердили курс на укрепление кооперации. Многие проекты определены с подачи лидеров стран, а задача правительств - обеспечить выполнение договоренностей.

На встрече отмечено, что все обозначенные проекты реализуются. Приоритетные сферы - машиностроение и лифтостроение.