В Доме правительства прошла встреча премьера Беларуси и вице-премьера Азербайджана
Участие в выставке "БЕЛАГРО" для многих делегаций повод обсудить двустороннее сотрудничество. 2 июня Минск и Баку сверили планы: в Доме правительства прошла встреча премьер-министра Беларуси и вице-премьера Азербайджана.
Партнеры подтвердили курс на укрепление кооперации. Многие проекты определены с подачи лидеров стран, а задача правительств - обеспечить выполнение договоренностей.
На встрече отмечено, что все обозначенные проекты реализуются. Приоритетные сферы - машиностроение и лифтостроение.
Отдельные слова благодарности белорусской стороны за сотрудничество в области коммунальной техники. У делегации Азербайджана насыщенная программа на "Белагро": выставка может вдохновить Минск и Баку на новые совместные проекты, отметил Александр Турчин.