Соболенко вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Арина Соболенко уже в 1/4 "Ролан Гаррос". В поединке четвертого круга грунтового Гранд Слэма лидер мирового рейтинга сражалась против японки Наоми Осаки, которая занимает 16-е место в сводном табеле WTA.

Битва растянулась на полтора часа. И легкой прогулкой для белоруски данная встреча не была. Особенно напряженным получился первый сет.

В 1/16 "Ролан Гаррос" Арина Соболенко играла против Наоми Осаки. Т. е., первая ракетка мира против 16-го номера мирового рейтинга. По ходу первой партии белоруска уступала - 0:2. Но она переломила ход борьбы и по итогам склонила чашу весов в свою сторону - 7:5.

Во втором сете, в котором первая ракетка планеты сделала 2 безответных брейка, ее преимущество было неоспоримым. Итог - 6:3.

Соболенко в 1/4 "Ролан Гаррос". Матч продолжался 1 час 29 минут. По ходу встречи белоруска подала навылет 12 раз, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5 заработанных. Осака выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Арина Соболенко, 1-я ракетка мира:

"Я очень довольна и своей игрой, и результатом. Думаю, одним из ключевых факторов стало то, что на протяжении всего матча я продолжала действовать агрессивно. Также хорошо работала подача, да и в целом считаю, что провела качественную встречу. За этот год я смогла лучше узнать Наоми. Она настоящий боец и теннисистка высочайшего уровня. Очень рада видеть ее снова в туре. Возможно, пока она еще не показывает свой максимум, но уже вернулась на высокий уровень".

В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.