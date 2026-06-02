Землеустройство, мелиорация и экономика: какие аграрные специальности выбирают студенты в 2026 году

11 млн т зерна планируют собрать белорусские аграрии в 2026 году. Залог хороших урожаев - это и техника, и технологии, и семена, и высококвалифицированные и знающие потребности рынка кадры.

Выставка "БЕЛАГРО" в эти дни стала не только площадкой для контрактов, но и местом профессиональной ориентации для молодежи.

О том, как привлечь студентов в АПК, почему наука важна для урожая и с кем белорусские аграрные вузы сотрудничают по всему миру, рассказал Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

У стенда Академии постоянно многолюдно. Студенты, школьники и даже семьи с детьми приходят посмотреть на технику, пообщаться с руководителями предприятий и своими глазами увидеть, чем живет современное сельское хозяйство.

"Мы готовим практикоориентированных специалистов. На выставке мы показываем то, что производится на предприятиях нашей страны. Практически на 100 % мы обеспечиваем наше сельское хозяйство техникой, технологиями, препаратами, семенами", - подчеркнул Виталий Великанов.

По его словам, важно, чтобы молодежь понимала: сельское хозяйство сегодня - это уже не то, что было даже 5 лет назад.

"Вот эта техника - это уже не техника будущего, а техника настоящего момента. Работать в сельском хозяйстве стало намного легче, производительнее и интереснее. Когда студенты и даже школьники приходят на выставку, они понимают: в АПК есть чем заниматься и где себя реализовать", - отметил ректор.

160 договоров о сотрудничестве

"БЕЛАГРО" - это еще и возможность укрепить международные образовательные связи. На выставку прибыли делегации из 16 стран, и у Академии есть с кем обсудить совместные проекты.

"В БГСХА более 160 договоров о сотрудничестве с учебными заведениями и научными организациями мира. Больше 60 % - это Россия, далее Китай, страны ЕАЭС и другие", - рассказал Виталий Великанов.

Прямо во время выставки ректор отправился подписывать новое соглашение с Приморским государственным аграрно-технологическим университетом.

"Речь идет о студенческом и преподавательском обмене, совместных конференциях, издании учебников и, что очень важно, о научно-исследовательской работе и совместных проектах, которые будут реализовываться и в России, и в Беларуси", - пояснил он.

Наука как двигатель АПК

Без исследований невозможен прогресс в сельском хозяйстве - в этом ректор убежден твердо.

"Если в университете есть наука, значит, живет университет. Преподаватели участвуют в научном процессе, мы привлекаем студентов. Новые разработки сразу внедряем в учебный процесс, чтобы ребята приобщались к ним еще в вузе. А когда придут на производство, будут применять эти знания там", - отметил Виталий Великанов.

Какие специальности выбирают сегодня

Стереотипы о "непрестижных" аграрных профессиях, по словам ректора, разрушаются.

"БГСХА готовит специалистов практически по всем направлениям АПК. Сейчас востребованы и биологический профиль (технология производства продукции растительного и животного происхождения), и инженерные специальности", - перечислил он.

Особое место занимают уникальные для страны направления: "Землеустройство - это единственный вуз в стране, который готовит таких специалистов, также мелиорация и, конечно, экономика: мало произвести, нужно еще продать и посчитать".

Причем в Академию едут не только из агрогородков: многие студентов приезжают туда из областных центров и даже из Минска, растет и число иностранных учащихся.

"Мы работаем с Россией, Китаем, африканскими странами. Студенты приезжают к нам обучаться как на полный срок, так и по совместным программам", - поделился Виталий Великанов.