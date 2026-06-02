Алексей Богданов рассказал, как Беларусь и Казахстан укрепляют промышленный и аграрный союз
Как развивается сотрудничество Беларуси и Казахстана, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов в "Актуальном интервью".
Тренд в сотрудничестве отмечается положительный - в 2025 году удалось добиться высоких показателей. Общий товарооборот составил почти 1,4 млрд долларов, а экспорт впервые превысил 1 млрд долларов. За I квартал 2026 года экспортные показатели добавили еще 16 %. В основном растут одни и те же позиции - поставки сельхозпродукции, продовольствия, промышленность. Добавила в этот раз нефтехимия и продукты переработки лесной индустрии.
"В любой торговле есть плюсы и минусы, но Беларусь и Казахстан настроены на поддержание положительного тренда в основных отраслях экономики. Очень важно обратить внимание на локализацию производства, это касается как сельхозпроизводства и переработки, так и промышленного производства", - обозначил собеседник.
Сельхозпроизводству тоже уделяется большое внимание - из Беларуси в эту страну приезжают компании, которые делятся собственным опытом с коллегами, поскольку правительство Казахстана поставило задачу нарастить объемы производства сырья, в том числе молока и мяса для обеспечения продовольственной безопасности. К слову, в октябре 2025-го был проведен первый Белорусско-Казахстанский аграрный форум, который, кстати, принес свои плоды. Уже фиксируется рост поставок комбикормов и других комбикормовых добавок, ветеринарных препаратов. Ведется проработка по ставке доильного оборудования.
Главное фото: sb.by