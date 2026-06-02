Алексей Богданов рассказал, как Беларусь и Казахстан укрепляют промышленный и аграрный союз

Как развивается сотрудничество Беларуси и Казахстана, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов в "Актуальном интервью".

Тренд в сотрудничестве отмечается положительный - в 2025 году удалось добиться высоких показателей. Общий товарооборот составил почти 1,4 млрд долларов, а экспорт впервые превысил 1 млрд долларов. За I квартал 2026 года экспортные показатели добавили еще 16 %. В основном растут одни и те же позиции - поставки сельхозпродукции, продовольствия, промышленность. Добавила в этот раз нефтехимия и продукты переработки лесной индустрии.

"В любой торговле есть плюсы и минусы, но Беларусь и Казахстан настроены на поддержание положительного тренда в основных отраслях экономики. Очень важно обратить внимание на локализацию производства, это касается как сельхозпроизводства и переработки, так и промышленного производства", - обозначил собеседник.

На территории Казахстана действует семь совместных сборочных предприятий белорусской техники, куда входят тракторы "Беларус", комбайны "Гомсельмаш", лифтовое оборудование. В данных отраслях и будут углублять локализацию и поставки новых видов техники. Так, например, МТЗ планирует начать сборку в Казахстане энергонасыщенных тракторов. "Планируется поработать с "АМКОДОРОМ", который здесь представил ряд своих машин и договаривается о локализации производства машин в Казахстане. Идут переговоры по локализации сборки трамваев "Белкоммунмаш", - рассказал посол. На повестке дня стоит и крупнотоннажная техника. Казахстан является крупным разработчиком земельных ресурсов и добытчиком минеральных компонентов, поэтому стране без такой спецтехники не обойтись.

Сельхозпроизводству тоже уделяется большое внимание - из Беларуси в эту страну приезжают компании, которые делятся собственным опытом с коллегами, поскольку правительство Казахстана поставило задачу нарастить объемы производства сырья, в том числе молока и мяса для обеспечения продовольственной безопасности. К слову, в октябре 2025-го был проведен первый Белорусско-Казахстанский аграрный форум, который, кстати, принес свои плоды. Уже фиксируется рост поставок комбикормов и других комбикормовых добавок, ветеринарных препаратов. Ведется проработка по ставке доильного оборудования.