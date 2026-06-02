В вузах Беларуси запускают проект "Учись и работай"

В белорусских вузах запускают новый проект под названием "Учись и работай". Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тыс. вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям: творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование.

Елена Пещенко, замначальника главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Те ребята, которые захотят трудоустроиться и развить свой потенциал по выбранной специальности, смогут работать только под руководством более квалифицированного специалиста, с более высоким стажем работы или под руководством руководителя. И, конечно, им нельзя будет поручать работы, которые требуют определенных допусков, законодательных ограничений. Они будут получать навыки и расширять свои умения под руководством наставников. Конечно, такие требования будут закреплены в соответствующих квалификационных характеристиках либо профессиональных стандартах".