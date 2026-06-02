3.86 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
В вузах Беларуси запускают проект "Учись и работай"
В белорусских вузах запускают новый проект под названием "Учись и работай". Инициатива позволяет студентам устроиться на работу и получить свой первый профессиональный опыт еще до получения диплома. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов в поиске работы. При этом рынок предлагает 139 тыс. вакансий. На старте проекта ребятам предлагают работу более чем на 140 должностях по разным направлениям: творчество, строительство, ЖКХ, агросектор, образование.
Елена Пещенко, замначальника главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Те ребята, которые захотят трудоустроиться и развить свой потенциал по выбранной специальности, смогут работать только под руководством более квалифицированного специалиста, с более высоким стажем работы или под руководством руководителя. И, конечно, им нельзя будет поручать работы, которые требуют определенных допусков, законодательных ограничений. Они будут получать навыки и расширять свои умения под руководством наставников. Конечно, такие требования будут закреплены в соответствующих квалификационных характеристиках либо профессиональных стандартах".
Потребность есть не только на полный, но и на неполный рабочий день, так как работа не должна мешать обучению. Именно поэтому трудоустройство предусмотрено на условиях частичной занятости. При этом студентам помогают составить индивидуальный график, чтобы успевать совмещать два вида деятельности.