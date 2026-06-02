Тракторы, комбайны - как себя зарекомендовала белорусская техника в Красноярском крае

Как себя зарекомендовала белорусская техника в Красноярском крае, рассказал министр сельского хозяйства этого российского региона Дмитрий Воропаев.

"Если мы берем основные виды хозяйственной техники, которые используются в Красноярском крае, то процент именно белорусской техники очень высокий. Если мы говорим о зерноуборочных комбайнах, это порядка 11 %, по кормоуборочным 36 %, 42 % тракторов всех видов. Соответственно, даже с учетом того, что белорусская техника славится своим качеством, то вопросы по обеспечению оригинальными запчастями присутствуют всегда", - прокомментировал Дмитрий Воропаев.

Он отметил, что в рамках краевой программы "Чистый край" в Республике Беларусь было приобретено более 300 тракторов и почти 500 единиц прицепного оборудования, которые помогают сделать край чище.

Также по словам Дмитрия Воропаева, создание мультибрендового центра белорусской техники в Красноярском крае - это вопрос времени.