Экспортеры нефти оказались напрямую втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, считает Самарин

"Экспортеры нефти оказались втянуты напрямую в военное противостояние. Разрушается нефтяная инфраструктура, поэтому в марте уже нас ждет повышение цены энергоносителей, может быть, и на 20, и на 25 %, а может быть, и больше. И погасить этот конфликт быстро не удастся, следовательно, мир будет погружаться в очень серьезный экономический кризис, возможно, даже и в рецессию. И дело вовсе не в логистике, о которой сейчас много говорят, поскольку канал взять под контроль Соединенным Штатам несложно. Это вопрос нескольких часов, может быть, даже нескольких дней. Канал будет под контролем, но дело в том, что возить по этому каналу, поскольку ведь экспортеры втянуты в войну, добыча нефти, разумеется, очень серьезно сократится. Ее невозможно добывать под ракетным обстрелом, под бомбами, в то время когда разрушается инфраструктура. Когда полыхают пожары, в это время добывать нефть будет очень проблематично".