3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Елфимов: Секрет разрешения украинского конфликта Лукашенко знает точно
Что на самом деле важно было донести до западной аудитории. И почему именно мнение Александра Лукашенко сегодня имеет такой вес? Эксперты и гости "Клуба редакторов" подробно разбирают главное интервью недели.
Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:
"Трамп тоже говорит, вот если бы я был президентом, этой войны бы ни в коем случае не было. Но сейчас он президент, и Александр Григорьевич об этом сказал: "Я мог бы дать советы. Можно ко мне обратиться". Он в гипотетическом плане, не напрашивается на какой-то разговор, но я точно могу сказать, секрет разрешения конфликта Александр Григорьевич Лукашенко знает точно. Если к нему прислушаться, все было бы так, как нужно, в том числе, кстати, с точки зрения перспектив самого Дональда Трампа. Он себя сейчас загоняет в определенное "прокрустово ложе", где достаточно рискованная у него игра ведется".
Клуб редакторов | Лукашенко в TIME| Диалог с США | Встреча Путина, Трампа, Зеленского| Правда об СВО
Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбирают резонансное интервью журналу TIME! - Варианты разрешения конфликта и диалог ради мира. - Особенности американской журналистики и - что такое настоящий суверенитет? - Какую роль в истории может сыграть настоящий политик? А также - очередная порция правды о беглых и их хозяевах. Что происходит за западными рубежами Беларуси? Прямо сейчас - глубокий анализ большого интервью.