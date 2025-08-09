Елфимов: Секрет разрешения украинского конфликта Лукашенко знает точно

"Трамп тоже говорит, вот если бы я был президентом, этой войны бы ни в коем случае не было. Но сейчас он президент, и Александр Григорьевич об этом сказал: "Я мог бы дать советы. Можно ко мне обратиться". Он в гипотетическом плане, не напрашивается на какой-то разговор, но я точно могу сказать, секрет разрешения конфликта Александр Григорьевич Лукашенко знает точно. Если к нему прислушаться, все было бы так, как нужно, в том числе, кстати, с точки зрения перспектив самого Дональда Трампа. Он себя сейчас загоняет в определенное "прокрустово ложе", где достаточно рискованная у него игра ведется".