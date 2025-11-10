Спортивная школа "Буревестник" отмечает 10-летний юбилей

Профсоюзная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Буревестник" празднует юбилей - 10 лет. Сегодня в спортклубе тренируются около 450 ребят по 7 видам спорта: каратэ, дзюдо, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, легкая атлетика.

"Для Федерации профсоюзов Беларуси очень важно, чтобы дети наших работников, которые являются членами профсоюза, были заняты полезным делом, чтобы имели возможность свои эмоции перевести в физическую культуру. Радует, что на территории Республики Беларусь функционирует 92 спортивные школы, в которых культивируется 52 вида спорта".