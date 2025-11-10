3.68 BYN
Максим Царук выполнил третью гроссмейстерскую норму: каким был путь к успеху белорусского шахматиста
Белорус Максим Царук выполнил третью гроссмейстерскую норму. Фактически она закрепляет за ним заветный статус. Остается дождаться подтверждения Международной шахматной федерации.
Максим Царук познакомился с шахматами в 5 лет. Проводником в мир фигур и клеток стал дедушка. Он научил Максима делать первые ходы. Шахматные баталии сразу же увлекли мальчика.
Максим Царук, член национальной сборной Беларуси по шахматам:
"Буквально через пару недель папа отвел меня к моему первому тренеру Остапенко Ивану Анатольевичу в ДЮСШ № 5 г. Светлогорска. Мир шахмат меня захватил, очень быстро пошли первые успехи".
В 2022 году Максим выиграл чемпионат Беларуси, а спустя год - мировое первенство по рапиду до 20 лет. Казалось бы, все вершины уже покорены, но впереди оставалась самая главная - звание гроссмейстера. Решающий шаг к ней парень сделал на крупном шахматном турнире в Абу-Даби. Там он выполнил третью гроссмейстерскую норму, которая и приблизила его к заветному титулу. Для семьи Максима его достижение стало настоящим праздником.
Марина Царук, мама Максима:
"Сразу я почувствовала радость, потом появилась гордость, а также благодарность. Благодарна всем, кто причастен к этому результату: это и первые тренера, это и Федерация шахмат, это и РЦОП, и начальники сборной. Это общая победа".
Звание гроссмейстера - высшая ступень в шахматной иерархии. Оно позволяет участвовать в престижных турнирах, а также работать тренерами и комментаторами. В Беларуси такой титул имеют около 4 десятков спортсменов. Среди молодых шахматистов несколько лет назад его получили Михаил Никитенко и Денис Лазавик.
Юрий Борсук, начальник команды, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам:
"Для нашей тренерской бригады Центра олимпийской подготовки это огромное достижение. Гроссмейстеров не так много в мире, да и в Беларуси".
Беларусь всегда славилась своими шахматными традициями. Здесь растут не просто талантливые спортсмены, а настоящие стратеги, умеющие мыслить на несколько ходов вперед. Успехи Максима Царука, Дениса Лазавика, Михаила Никитенко - звенья одной цепи, подтверждение силы национальной школы.