Максим Царук выполнил третью гроссмейстерскую норму: каким был путь к успеху белорусского шахматиста

Белорус Максим Царук выполнил третью гроссмейстерскую норму. Фактически она закрепляет за ним заветный статус. Остается дождаться подтверждения Международной шахматной федерации.

Максим Царук познакомился с шахматами в 5 лет. Проводником в мир фигур и клеток стал дедушка. Он научил Максима делать первые ходы. Шахматные баталии сразу же увлекли мальчика.

Максим Царук, член национальной сборной Беларуси по шахматам:

"Буквально через пару недель папа отвел меня к моему первому тренеру Остапенко Ивану Анатольевичу в ДЮСШ № 5 г. Светлогорска. Мир шахмат меня захватил, очень быстро пошли первые успехи".

В 2022 году Максим выиграл чемпионат Беларуси, а спустя год - мировое первенство по рапиду до 20 лет. Казалось бы, все вершины уже покорены, но впереди оставалась самая главная - звание гроссмейстера. Решающий шаг к ней парень сделал на крупном шахматном турнире в Абу-Даби. Там он выполнил третью гроссмейстерскую норму, которая и приблизила его к заветному титулу. Для семьи Максима его достижение стало настоящим праздником.

Марина Царук, мама Максима:

"Сразу я почувствовала радость, потом появилась гордость, а также благодарность. Благодарна всем, кто причастен к этому результату: это и первые тренера, это и Федерация шахмат, это и РЦОП, и начальники сборной. Это общая победа".

Звание гроссмейстера - высшая ступень в шахматной иерархии. Оно позволяет участвовать в престижных турнирах, а также работать тренерами и комментаторами. В Беларуси такой титул имеют около 4 десятков спортсменов. Среди молодых шахматистов несколько лет назад его получили Михаил Никитенко и Денис Лазавик.

Юрий Борсук, начальник команды, старший тренер национальной команды Беларуси по шахматам:

"Для нашей тренерской бригады Центра олимпийской подготовки это огромное достижение. Гроссмейстеров не так много в мире, да и в Беларуси".