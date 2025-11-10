За мир и развитие - под таким слоганом проходит Второй международный конгресс свободы в Минске. Проводит его Либерально-демократическая партия Беларуси. В мероприятии примут участие более 100 представителей из стран ЕС, США, Индии, Азии, Ближнего Востока, России.

Ряд интервью пришлось отменить, так как не все участники доехали до Беларуси. Причина - страны ЕС многим политикам, представителям партии, руководителям отказали в пересечении границы по надуманным причинам. Среди них представители Польши, Словакии, Австрии, Германии, что еще раз подтверждает, что Евросоюз боится даже разговоров о мире и развитии.

Беларусь со своими устоями и выбранным политическим вектором сегодня как кость в горле Запада. Однако нужно отметить, ряд политиков в той же Европе понимает, что без сотрудничества с Беларусью и Россией Европа не будет безопасной, сильной и экономически мощной. Именно поэтому иностранцы едут в Беларусь для диалога и установления новых контактов.

Стив Самарин, политолог (США):

"То, какую они декларируют свободу и то, что является настоящей свободой, это совершенно разные категории. Беларусь открыта для любых иностранных граждан, без виз и всяких препонов можно приехать. Но Европейский союз этого делать не дает. Нам пришлось добираться больше 10 часов через латышскую границу, чтобы попасть на этот форум. Когда сейчас мы стоим на пороге третьей мировой войны, обсуждение мира является первостепенной задачей".