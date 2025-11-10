3.68 BYN
Номера в санаториях на новогодние праздники забронированы: чем интересна для иностранцев Беларусь
Доступность, сочетание природы и комфорта, а также возможность получить качественный оздоровительный комплекс процедур - все это привлекает туристов в белорусские санатории. В начале ноября многие уже закрыли бронирование на новогодние праздники.
На новогодние праздники свободных номеров больше нет - такой ответ получают практически во всех санаториях. Бронь в Мядельском районе закрыли еще в конце октября, как и еще 15 популярных белорусских здравниц. Если скажут, что опять россияне все раскупили, будут правы.
Валерий и Светлана Судаковы, отдыхающие (Москва, Россия):
"Во-первых, нам нравится персонал, во-вторых, медицинская база, в-третьих, питание. Люди здесь какие-то добрые, необыкновенные".
Порядка 80 % продаж на новогодние праздники - это оздоровительный отдых. Если вы до сих пор думаете, что белорусские санатории - это про что-то советское, то вы ошибаетесь. Здесь сохранилась эта школа, но в современной и очень хорошей интерпретации.
Сергей Нехвядович, директор санатория "Приозерный":
"У нас отдыхает почти 20 тыс. человек - это достаточно большое количество. Достаточно большой вклад мы вносим в оздоровление наших и зарубежных граждан".
Наталья Байкова, отдыхающая (Москва, Россия):
"Первый раз были в Беларуси. Гродно - это один из самых красивых и хорошо сохраненных городов, с хорошим историческим центром. Там есть куда сходить и окунуться в глубинную историю. Для нас это всегда представляет большой интерес".
"В нашем санатории мы осуществляем лечение по медицинским профилям: болезни костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата, болезни эндокринной системы, нарушение обмена питания, расстройство питания и нарушение обмена веществ, органов дыхания, нервной системы", - отметила заместитель главврача санатория "Неман-72" Екатерина Воскобойникова.
Если говорить в целом, то с начала 2025 года без малого 195 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз. Такая возможность есть у граждан 38 европейских государств.
Путешественники бронируют не только санатории, но и сити-туры в Минск, групповые экскурсионные маршруты по ключевым достопримечательностям страны, включая Мир, Несвиж, Брест и Гродно. Они всегда остаются под впечатлением.
Как показывает практика, если хотите хорошо отдохнуть, позаботиться об этом необходимо заранее. Некоторые бронируют номера уже на весенние праздники, а на лето запись будет открыта в январе. Так что успейте еще до того, как все брони займут, в том числе, наши соседи - россияне.